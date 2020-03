Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Weißer Pickup angefahren

Verursacher flüchtet vom Parkplatz

Biblis (ots)

Nachdem ein weißer Nissan Pickup am Dienstag (10.3.) gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Darmstädter Straße angefahren und beschädigt wurde, flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von mindestens 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallfahrer aufgenommen. Wer Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Telefon: 06206 / 94400.

