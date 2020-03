Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: POL-DA: Schwerer Lkw-Unfall auf der BAB 67 Höhe Gernsheim

Gernsheim (ots)

Gemarkung Gernsheim, BAB 67 - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 23:50 Uhr auf der BAB 67 in der Höhe der AS Gernsheim in nördlicher Richtung zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 6 beteiligten Fahrzeugen.

Aufgrund einer eingerichteten Nacht-Baustelle kam es kurz vor Mitternacht zu einem Rückstau. Ein 55-Jähriger Trucker aus dem Lk. Ludwigsburg erkannte das Stauende zu spät und fuhr mit seinem 40-Tonner auf das Stauende auf. Hierbei schob er einen Lkw und 4 weitere davorstehende Pkw sowie einen Klein-Lkw zusammen.

Durch den Aufprall erlitt der Unfallverursacher leichte Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 350.000 EUR.

Die BAB 67 war mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig um- und abgeleitet. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

