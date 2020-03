Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag den 10.03.20, gegen 07:50 Uhr, kam es in Heppenheim, in der Gerhard-Hauptmann-Straße, am Zebrastreifen vor dem Starkenburg-Gymnasium, zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein 15-jähriges Mädchen von einem grauen Pkw angefahren und leicht verletzt, als sie über den dortigen Zebrastreifen ging.

Der Pkw und das Mädchen verließen im Anschluss die Unfallörtlichkeit.

Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können.

Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim

SB. POK Andreas Block

Telefon: 06252 / 7060

