Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Unbekannte hatten geparkten BMW im Visier

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (7.3) hatten es noch unbekannte Täter auf einen schwarzen BMW abgesehen. Nach ersten Ermittlungen drangen die Kriminellen gegen 4:30 Uhr mit unbekannten technischen Hilfsmitteln in das geparkte Fahrzeug in der Robert-Bosch-Straße ein. Dabei wurden neben einem fest eingebauten Navigationssystem, weitere technische Geräte aus dem Fahrzeuginneren in Höhe von 2.000EUR entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (06151-9690).

