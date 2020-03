Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Scheibe hält Einbruchsversuch stand

Groß-Umstadt (ots)

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Dienstag (10.03.), gegen 03.50 Uhr, in ein Elektrogeschäft in der Albert-Einstein-Straße einzubrechen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug er mit einem Bauzaunfuß aus Beton auf die Scheibe des Ladens. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand.

Im Anschluss flüchtete der Mann unerkannt und hinterließ nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 1500 Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

