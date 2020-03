Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Einbruchsdiebstahl in eine Vereinsgaststätte

Zeugen gesucht

Lindenfels (ots)

In der Nacht zum Sonntag (7.-8.3.) ist ein noch unbekannter Täter in eine Vereinsgaststätte im Almenweg eingebrochen und hat eine geringe Summe an Bargeld entwendet.

Über eine Terrassentür gelangte der Kriminelle in den Gastraum und schnappte sich dort das Geld aus einer Geldkassette.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Bensheim in Verbindung zu setzen (06251/84680).

