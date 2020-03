Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 120 bei erlaubten 70

Zivilfahnder führen Geschwindigkeitskontrollen durch

Viernheim (ots)

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessens führten am Montagmittag (09.03.) Geschwindigkeitskontrollen auf der B38 im Bereich von Viernheim durch.

Trauriger Spitzenreiter war ein 64-jähriger Fahrer aus Mannheim. Bei ihm stellten die Ordnungshüter eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 50 km/h fest. Er fuhr mit 120 Stundenkilometern in der 70er Zone. Dem Mannheimer drohen 2 Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 160 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls zu schnell war ein 48 Jahre alter Mann aus Wald-Michelbach. Er hatte an gleicher Stelle 116 km/h auf dem Tacho und wurde ebenfalls gestoppt. Auch er muss mit zwei Punkten in Flensburg, einer Geldbuße in Höhe von 160 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

