Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 09.03.20, 20:00 Uhr und Dienstag, dem 10.03.20, 08:00 Uhr kam es gegenüber dem Anwesen Benzstraße 7 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um ein blaues Fahrzeug. Dieses entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06252-7060 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

