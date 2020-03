Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Karton mit Sportbekleidung aus grauem Passat gestohlen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Breuberg (ots)

Am Montagabend (9.3.) haben noch unbekannte Diebe ihr Unwesen in der Schwimmbadstraße getrieben und einen Karton mit Sportbekleidung aus einem grauen Passat gestohlen. Zum Zeitpunkt der Tat, zwischen 18 Uhr und 20.45 Uhr, stand das Auto auf dem Parkplatz einer Kegelbahn. Möglicherweise konnte der Dieb bei seinem kriminellen Handeln beobachtet werden? Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Höchst ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06163/9410 entgegen.

