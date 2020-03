Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Fürth/Odenwald (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.02.2020 bis Samstag, 29.02.2020 wurde in der Erzbergstraße 54 die Fassade eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren die Ecke des Hauses und beschädigte diese. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1200,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

