Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geschäftsräume von Physiotherapiepraxis und Wohlfahrtsverband Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Nach zwei Einbrüchen in die Geschäftsräume einer Physiotherapiepraxis und eines Wohlfahrtsverbandes in der Straße "Schwarzer Weg" hat die Kriminalpolizei Darmstadt die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Ermittlungen zufolge wird die Tatzeit zwischen Freitag (6.3.) bis Montagmorgen (9.3.) eingrenzt. Mit Gewalt hatten sich die Täter über ein jeweiliges Fenster der Geschäfte, Zugang zu den Räumen verschafft. Aus der Physiopraxis entwendeten sie eine geringe Summe Bargeld, bei dem Wohlfahrtsverband machten die Kriminellen keine Beute. Dort verursachten die Unbekannten jedoch einen Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Polizisten in Verbindung zusetzen (Rufnummer 06151/9690).

