Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Schmuck und Geld entwendet

Griesheim (ots)

Kriminelle verschafften sich am Samstagabend (07.03.), zwischen 18.00 und 22.20 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Hahlgartenstraße.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln eines Fensters ins Gebäudeinnere und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nachdem die Kriminellen Schmuck und Geld erbeuteten, suchten sie das Weite.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell