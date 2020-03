Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: IPad und Macbook aus Auto gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ein IPad und ein Macbook haben noch unbekannte Täter am Sonntag (8.3.), in der Zeit zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr, aus einem in der Mornewegstraße geparkten VW Touran gestohlen. Um an die Beute zu gelangen hatten die Kriminellen zuvor die Heckscheibe des silberfarbenen Autos eingeschlagen. Der dabei verursachte Schaden dürfte mindestens 500 Euro betragen, der Wert der Beute wird derzeit auf rund 1500 Euro beziffert. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

