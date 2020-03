Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte schlagen Scheibe ein

Versuchter Einbruch in Gaststätte?

Darmstadt (ots)

Zwei noch unbekannte Männer haben am Samstag (7.3.), gegen 0.30 Uhr, die Scheibe einer Gaststätte in der Mühlstraße eingeschlagen und im Anschluss sofort die Flucht angetreten. Ob die Unbekannten planten in die Räume des Lokals einzudringen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei ihrer Flucht konnten die Täter von Zeugen beobachtet und grob beschrieben werden. Demnach trug einer der Beiden eine helle Kapuzenjacke während sein Begleiter mit einer schwarzen Jacke bekleidet war, er als sportlich wahrgenommen und seine Größe auf etwa 1,85 bis 1,90 Meter geschätzt wurde.

