Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Bargeld und Spielekonsole gestohlen

Darmstadt (ots)

Mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Spielekonsole haben ungebetene Besucher aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Verlauf des Sonntags (8.3.) im Gropiusweg erbeutet. Zwischen 10 Uhr und 24 Uhr hatten sich die noch unbekannten Täter gewaltsam über die Eingangstür Zugang zu der Wohnung verschafft und in den Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Dabei wurden sie fündig und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Darmstadt (21/22) ermittelt in diesem Fall. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

