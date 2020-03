Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Unlesbarer Notizzettel

Unfallfahrer und Zeugen bitte melden!

Lampertheim (ots)

In der Bahnhofstraße ist ein Unfallverursacher am letzten Donnerstag (5.3.) seiner Verantwortung nachgekommen und hat an einem beschädigten blauen Seat Leon eine Notiz hinterlassen. Durch den eingesetzten Regen ist der Zettel jedoch nicht mehr lesbar, so dass die Polizei in Lampertheim den verantwortlichen Fahrer sowie Zeugen bittet, sich mit der Polizeistation in Verbindung zu setzen. Zur Erinnerung: Der Unfall passierte zwischen 10.20 Uhr und 14.35 Uhr vor der "Rose-Apotheke". Der geparkte blaue Seat wurde vorne links touchiert. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim ist telefonisch unter der Rufnummer 06206 / 94400 zu erreichen.

