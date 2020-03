Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher in Studentenwohnheim

Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Einbrecher haben am frühen Samstagmorgen (7.3.) ihr Unwesen in einer Unterkunft für Studenten in der Alexanderstraße getrieben und sich über zwei Fenster Zugang zu zwei Wohnungen im 5. Stockwerk verschafft. Durch ihr Vorgehen verursachten die Täter einen Sachschaden von mindestens 750 Euro. In welchem Umfang die Kriminellen Beute machten ist abschließend noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen 1 Uhr und 1.15 Uhr eingegrenzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen und nehmen alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell