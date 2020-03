Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pkw angefahren, dann geflüchtet

Groß-Gerau (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 06.03.2020, 16.00 Uhr bis Samstag, 07.03.2020, 05.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes CLA, der in der Schillerstraße 10, 64521 Groß-Gerau, am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 3000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

