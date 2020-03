Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen

Rüsselsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 07.03.20, gegen 23.35 Uhr, in Rüsselsheim-Königstädten an der Kreuzung der L 3040 / K 159 wurden 5 Personen leicht verletzt und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000.-- Euro.

Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Königstädten befuhr die K 159 aus Richtung Trebur kommend und wollte an der o.a. Kreuzung geradeaus nach Königstädten fahren. Hierbei missachtete sie aber offensichtlich die rot zeigende Ampel, so dass es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem PKW eines 29-jährigen PKW-Fahrer aus Rüsselsheim kam, der die L 3040 aus Richtung Nauheim in Richtung Rüsselsheim befuhr.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Rüsselsheim

PHK Wendland

Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell