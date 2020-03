Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Versuchter Raubüberfall auf Gaststätte

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Samstagabend (07.03.), 22.20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Pizzeria in der Ginsheimer Rheinstraße zu überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohte der Ganove einen 48-jährigen Kellner mit einer Kurzwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 48-jährige angab, kein Bargeld bei sich zu haben, flüchtete der Täter unverrichteter Dinge zu Fuß in grobe Richtung Rheinufer. Eine sofortige Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: ca. 170 - 180 cm groß, schlanke Gestalt, ca. 20 Jahre alt, trug eine dunkle Kapuze und hatte einen hellen Schal über die Kinnpartie gezogen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Groß- Gerau wird die Ermittlungen übernehmen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

