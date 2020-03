Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim-Spachbrücken: Von Unfallstelle geflüchtet/ Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Am Samstag, den 07.03.2020, kam es gegen 05:20 Uhr in der Gemarkung Reinheim auf der L 3413 (Verbindung zwischen Otzberg-Habitzheim und Reinheim-Spachbrücken) an der Einmündung Habitzheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Sachschaden von etwa 3250 EUR entstand.

Das verursachende Fahrzeug, ein Opel Corsa in grau, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein darauf befindliches Verkehrsschild. An dem Pkw liefen hiernach Betriebsstoffe aus. Die daraus entstandene Spur, welche bis in die Fürstenwalder Straße verlief wo das verunfallte Fahrzeug abgestellt wurde, musste durch die Freiwillige Feuerwehr abgestreut werden.

Gefahrenzeichen wurden anschließend durch die Straßenmeisterei Groß-Umstadt aufgestellt.

Zeugen, welche das Unfallgeschehen und / oder das anschließende Abstellen des Pkw beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Trillig, POK (Polizei Ober-Ramstadt)

Eingestellt: Buchta, POK (Polizei Dieburg)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Ober-Ramstadt

Brückengasse 2-6

64372 Ober-Ramstadt

Tel.: 06154 / 63 30-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell