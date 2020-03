Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geplünderter Zigarettenautomat am Anglersee entdeckt

Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Gewaltsam und mit Wucht wurde ein Zigarettenautomat aus der Wandverankerung in der Weinheimer Straße/ Ecke am Frohnberg herausgerissen. Das geplünderte und beschädigte Behältnis ist am Freitagmorgen (6.3.), einige Hundert Meter entfernt vom Aufstellort, auf dem Waldweg im Bereich des Anglersees, von einem Spaziergänger entdeckt worden. Die Täter benutzten nach der ersten Spurenübersicht einen Transporter, einen Pick-Up oder SUV. Der Diebstahl dürfte in der Nacht zum Freitag oder in den frühen Morgenstunden begangen worden sein. Der Gesamtschaden liegt bei über 3000 Euro.

Wegen des rabiaten Vorgehens hoffen die Ermittler in Viernheim (DEG), dass Anwohner oder andere Personen Hinweise hierzu geben können. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06204 / 93770 zu erreichen.

