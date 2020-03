Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Drei hochwertige Smartphones gestohlen

Heppenheim (ots)

Nach einem Diebstahl von drei hochwertigen Smartphones ist einem Geschäft in der Heppenheimer Fußgängerzone ein Schaden in Höhe von über 3000 Euro entstanden. Die tatverdächtigen Männer betraten am Donnerstag (5.3.) gegen 16.40 Uhr das Fachgeschäft in der Friedrichstraße. Nachdem sie sich im Laden umgesehen hatten, griffen sie blitzschnell nach den drei gesicherten Smartphones und schubsten den Verkäufer auf den Weg ins Freie zur Seite.

Die Täter sind etwa 20 Jahre alt und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Einer von trug eine auffällige runde Brille und hatte einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer Baseballmütze, einer grün/ grauen Daunenjacke, einem schwarzen Kapuzenpullover, verwaschenen Jeanshosen sowie weißen PUMA-Turnschuhen. Sein Komplize trug ebenfalls einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Baseballmütze mit einem hellen Frontaufdruck. Seine olivgrüne Hose hat seitliche Taschen und seine Turnschuhe waren schwarz. Auffällig ist ein großes Muttermal auf der rechten Wange sowie seine leicht abstehenden Ohren. Nach dem Diebstahl flüchteten die Männer in Richtung Zwerchgasse/ Wilhelmstraße.

Wer die Männer zur Tatzeit beobachtet hat und Hinweise zu ihnen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 7060 bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in Heppenheim.

