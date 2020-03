Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brensbach/Wallbach: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Brensbach (ots)

Ein 34 jähriger Fahrer aus dem Odenwald, befuhr die Kreisstraße 88 von Brensbach kommend in Fahrtrichtung Wallbach. In einer Kurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen, auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 44 jährigen Pkw-Fahrer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Die jeweils verletzten Pkw-Fahrer mussten durch Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Strecke musste bis zur Abschleppung beider Fahrzeuge voll gesperrt bleiben. Die Feuerwehr Brensbach befand sich mit starken Kräften im Einsatz. Nach erster Einschätzung entstand Sachschaden in Höhe von 15.000,-Euro. (Berichterstatter: POK Becker / Blümlein, PHK-in)

