Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mindestens 30 Autos am nördlichen Stadtrand beschädigt

Zeugen beobachten Täter

Lampertheim (ots)

Im nördlichen Stadtrandgebiet wurden zwischen Freitagnachmittag (28.2.) bis in die frühen Morgenstunden des Samstags (29.2.) mindestens 30 Autos beschädigt. Die Täter schlugen oder traten überwiegend die Außenspiegel der Autos, die in der Chemiestraße, Westendstraße, Richard-Weber-Straße, Schwalbenstraße und Hohenzollernstraße parkten, ab. Der Sachschaden wird auf mindestens 9000 Euro geschätzt.

Zeugen haben am späten Freitagabend zwei Personen in der Westendstraße beobachtet, wie sie gerade den Spiegel eines Wagens abtraten. Einer von ihnen ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und schlank. Er trug einen hellen Kapuzenpullover oder eine helle Kapuzenjacke. Die Ermittler in Lampertheim (DEG) gehen davon aus, dass das gesuchte Duo auch durch die anderen Straßen gezogen war und die Beschädigungen begangen hat.

Wer Hinweise zu ihnen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lampertheim. Telefon: 062056 / 94400.

