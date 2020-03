Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Renault (DA-HT 79) gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Roßdorf (ots)

Ein in der Industriestraße abgestellter Renault Zoe, in der Farbe Lila, ist am Mittwochmorgen (4.3.) von noch unbekannten Tätern gestohlen worden. Zum Zeitpunkt der Tat, zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr, waren an dem Auto die Kennzeichen DA-HAT 79 angebracht. Hinweise nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

