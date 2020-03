Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte Frau rastet auf Luisenplatz aus

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Darmstadt (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen ist eine Frau am Dienstagnachmittag (3.3.) auf dem Luisenplatz ausgerastet und hat dabei eine 17 Jahre junge Frau leicht verletzt. Warum die Frau gegen 17 Uhr außer Rand und Band geraten war und dabei der 17-Jährigen unter anderem an den Haaren zog, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Passanten den Vorfall beobachtet und helfend eingegriffen haben. Die Täterin wird als etwa 35 bis 38 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Sie hatte kurze dunkle, lockige Haare und hatte insgesamt ein südländisches Erscheinungsbild. Die Ermittlungsgruppe- City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten aber auch die helfenden Passanten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzten. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ordnungshüter zu erreichen.

