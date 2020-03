Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Auf gestohlenem MTB unterwegs

33-Jähriger unter Diebstahlsverdacht

Michelstadt (ots)

Ein 33-jähriger Michelstädter wurde am Mittwoch (4.3.) auf einem gestohlenen Mountainbike von dessen Besitzer in der Straße "Große Gasse" festgehalten und von Polizeibeamten zur Wache gebracht. Es wird nun geprüft, ob der 33-Jährige das Rad, dass seit Dezember verschwunden war, gestohlen hat. Das weiße Velo stand zum Zeitpunkt des Diebstahls mit zwei Schlössern gesichert vor einem Mehrfamilienhaus in der Michael-Haas-Straße.

