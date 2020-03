Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Michelstadt (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, kam es in der Zeit von 13:35 - 14:00 Uhr zu der Beschädigung eines grünen Ford Fiesta. Dieses war auf dem Parkplatz des Kauflandes Michelstadt vorwärts eingeparkt. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte dieser an der hinteren Stoßstange eine Beschädigung fest. Ein Verursacher war leider nicht zugegen. Dieser hatte sich unerlaubt nach Verursachung der Beschädigung von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 953 0 zu melden.

(Berichterstatter: POK Bergermann / Blümlein PHK-in)

