Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Roller gestohlen und ausgeschlachtet

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es im Laufe des Dienstags (03.03.) auf einen Roller abgesehen. Zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr entwendeten die Kriminellen am Bahnhofsplatz das schwarze Kleinkraftrad, schoben es nach derzeitigen Erkenntnissen in die Nähe des Wasserturms in der Bahnhofstraße und legten ihn zwischen einem Fußweg und der dortigen Schallschutzmauer ab. Zeugen entdeckten schließlich den ausgeschlachteten Roller und verständigten die Polizei. Die Tatverdächtigen entwendeten unter anderem den Motor, das Hinterrad sowie den Vergaser. Mit ihrer Beute ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell