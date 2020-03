Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/ Reinheim: Vermisster 67-Jähriger aus Reinheim tot aufgefunden

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Groß-Umstadt/Reinheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Freitagnachmittag (28.2.) vermissten 67-Jährigen aus Reinheim (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Der Mann wurde am Dienstagnachmittag (3.3.) in den Weinbergen bei Groß-Umstadt tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt schließt nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Fremdverschulden aus.

Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das Bild des Vermissten zu löschen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4533939

