Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Lottogeschäft

Schaufenster hält Hebelversuchen stand

Zwei Täter flüchten

Darmstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (4.3.), gegen 3 Uhr, haben zwei noch unbekannte Täter versucht, in den Verkaufsraum eines Lottogeschäfts in der Elisabethenstraße zu gelangen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte glücklicherweise, weil die Schaufensterscheibe den Hebelversuchen der Täter standhielt. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden, der auf mindestens 2000 Euro geschätzt wird. Die Geräusche ihres Einbruchsversuchs hatten die Aufmerksamkeit von Zeugen geweckt, die die Täter daraufhin bei ihrer Flucht beobachten konnten. Demnach waren beide Männer von schlanker Statur, trugen schwarze Lederjacken sowie schwarze Hosen, Handschuhe und Sturmhauben über dem Kopf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

