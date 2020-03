Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Zwischen dem 29.02.2020, 16:00 Uhr und dem 02.03.2020, 08:00 Uhr ereignete sich in Lorsch im Bereich der Kettelerstraße ein Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Ein PKW streifte beim vorbeifahren einen parkenden PKW und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen roten PKW. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallgeschehens geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation in Heppenheim unter der 06252-7060 zu melden.

