Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pkw angefahren, Radfahrer flüchtet

Groß-Gerau (ots)

Am Dienstag (03.03.) um 15.50 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer den Gehweg in der Klein-Gerauer Straße in Groß-Gerau. Eine Autofahrerin fuhr aus der Tiefgarage der Klein-Gerauer Straße. In Höhe der Hausnummer 1 kam es zum Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und dem Radfahrer. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Radfahrer, ohne Angaben seiner Personalien. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Der flüchtige Fahrradfahrer ist ca. 17-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte kurze schwarze Haare. Er trug eine dunkle Jacke und schwarze Hose. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Groß-Gerau

Führer, PHK



Telefon: 06152-1750

