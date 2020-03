Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Biebesheim (ots)

Am Montag, den 02.03.20, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fzg.-Führer in Biebesheim die Beinstraße aus Richtung Obere Beinstraße kommend. Hierbei wurde beim Vorbeifahren ein geparkte, graufarbener PKW beschädigt, wobei an diesem ein Schaden von ca. 1500,- Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei diesem um einen LKW oder einem land- und forstwirtschaftlichen Gespann handeln.

Hinweise unter 06258-93430 an die Polizeistation in Gernsheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Gernsheim



Telefon: 06258-93430

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell