Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Tragischer Unfall in der Angelgartenstraße

Fußgänger von Müllauto erfasst und tödlich verletzt

Groß-Zimmern (ots)

Ein tragischer Unfall hat sich am Dienstagvormittag (3.3.) in der Angelgartenstraße ereignet. Gegen 10.30 Uhr war dort ein 47 Jahre alter Fußgänger von einem Müllauto erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger kommen konnte, ist Gegenstand der andauernden Unfallermittlungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Angelgartenstraße im Bereich des Unfallortes voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell