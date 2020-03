Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Wahlen: Fahrer nach Unfall mit schwarzem Taxi gesucht

Grasellenbach (ots)

Für den Ermittlungsfortgang nach einem Unfall am 21. Februar im Ortsteil Wahlen, sucht die Polizei in Wald-Michelbach den etwa 50-jährigen Fahrer eines grünlichen Wagens. Der Mann, der einen großen Hut trug, stieß nach ersten Meldungen gegen 6.20 Uhr in der Nibelungenstraße, Höhe einer Pension, gegen einen haltenden schwarzen Nissan. Das Auto, ein Taxi, ließ zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Kind zusteigen. Der durch den Unfall verursachte Heckschaden am Nissan, bemerkte der Taxifahrer erst später im Hellen.

Der am Unfall beteiligte Fahrer sowie Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Wald-Michelbach. Telefon: 06207 / 94050.

