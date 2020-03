Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Darmstadt: Am Montag, den 02.03.2020, zwischen 15:00 und 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Bad Nauheimer Straße in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geparkte schwarze Opel Astra einer 29- jährigen Darmstädterin wurde von einem anderen Fahrzeug touchiert, dessen Fahrerin oder Fahrer sich nicht um den Schaden kümmerte und in unbekannte Richtung von der Unfallstelle flüchtete. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151/969-3610 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Ickenroth

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

PHK Rziha

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell