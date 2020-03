Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Einbruch in Altenwohnheim

Polizei sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

Ziel von Einbrechern wurde in der Nacht zum Dienstag (03.03.) ein Altenwohnheim in der Schubertstraße. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Diebe über eine rückwärtige Balkontür in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Büro- und Gemeinschaftsräume. Ihnen fielen hierbei mehrere hundert Euro sowie Briefmarken in die Hände. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht auf Dienstag, oder den vorangegangenen Tagen, etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/696-0 erreichbar.

