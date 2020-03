Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Zeilhard: Gelegenheit macht Diebe

Handtasche aus Auto entwendet

Reinheim (ots)

Eine in einem weißen Peugeot zurückgelassene Handtasche hat in der Zeit zwischen Sonntag (1.3.) und Montag (2.3.) Diebe angelockt. Unbemerkt schnappten sich die Täter die Tasche aus dem in der Walter-Kolb-Straße geparkten Auto. Die Ermittlungsgruppe von der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/63300).

