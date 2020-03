Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Küchenbrand wegen Topf auf dem Herd

Groß-Bieberau (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am Montag (02.03.), gegen 16.30 Uhr, in einem Wohnhaus im Friedhofsweg in Rodau. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand offenbar vom Inhalt eines Kochtopfs auf der heißen Herdplatte aus. Die Feuerwehr hatte die Situation anschließend rasch unter Kontrolle. Bei Ausbruch des Brandes befanden sich zwei 15 und 21 Jahre alte Bewohner in den Räumlichkeiten. Sie blieben nach derzeitigem Ermittlungsstand unverletzt.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

