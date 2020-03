Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Trickdiebe ergaunern Schmuckstücke im Wert von 500 Euro

Gewähren Sie Fremden keinen Zutritt in Ihre Wohnung!

Oberzent (ots)

Dreiste Trickdiebe haben sich in der Geißgasse in Beerfelden das Vertrauen einer Seniorin erschlichen, um zwei Schmuckstücke im Wert von 500 Euro zu stehlen. Das kriminelle Paar gab zuvor an, früher im Haus der älteren Dame gewohnt zu haben. Die Gauner suchten das Haus der Bestohlenen bereits am 17. oder 18. Februar in den Mittagsstunden heim. Wegen des Gesundheitszustandes der Seniorin wurde der Vorfall erst jetzt der Polizei angezeigt.

Der bis zu 1,80 Meter große Täter soll etwa 70 Jahre alt gewesen sein. Er war nach Aussagen der Seniorin mit einer etwa 50-jährigen Frau unterwegs, die einen braunen knielangen Mantel trug. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hofft auf Zeugen, denen das beschriebene Paar aufgefallen ist. Alle Hinweise zu ihnen werden unter der Rufnummer 06062 / 9530 in Erbach entgegengenommen.

Die Polizei warnt eindringlich davor Fremde ins Haus zu lassen. Seien Sie immer misstrauisch, sobald sich Personen unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung verschaffen wollen. Der wirksamste Schutz vor Trickbetrug ist eine geschlossene Tür zwischen Ihnen und dem Fremden!

