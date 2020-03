Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Mehrere Autospiegel beschädigt/Alkoholisierter 62-Jähriger unter Tatverdacht

Büttelborn (ots)

Mindestens sechs Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen in der Pfarrgasse, sowie vermutlich auch in weiteren in der Nähe befindlichen Straßen, schlug bzw. trat nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 62 Jahre alter Mann am Samstagabend (29.02.), gegen 17.30 Uhr, ab.

Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung kontrollierten die Beamten den 62-Jährigen anschließend in der Georg-Klink-Straße. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,2 Promille an. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat und weitere bislang noch nicht bekannte Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 in Verbindung zu setzen.

