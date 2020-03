Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: 6000 Euro Schaden nach Farbschmierereien im Schuldorf

Seeheim-Jugenheim (ots)

Über das Wochenende (28.2. - 2.3.) wurden im Schuldorf Bergstraße drei Schulgebäude mit Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden ist nach ersten Schätzungen 6000 Euro hoch. Zusammenhanglose Zahlen und Zeichen hinterließen die Schmierfinke in unterschiedlichen Größen und Farben. Wegen der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei (DEG) in Pfungstadt. Wer Hinweise zu den Verursachern, die mit grüner, weißer, roten und schwarzen Farbe hantierten, geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler. Telefon: 06157 / 95090.

