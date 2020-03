Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fensterscheibe von Gaststätte einer Religionsgemeinschaft beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Samstag (29.2), zwischen Mitternacht und 7 Uhr, haben noch unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Gaststätte, die zu einer Moschee in der Bismarckstraße gehört, mit einer Glasflasche beschädigt. Der verursachte Schaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro betragen. Die Polizei in Darmstadt (ZK 10) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

