Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fett in Kochtopf fängt Feuer/42 Jahre alter Mann mit Rettungshubschrauber in Klinik

Mörfelden-Walldorf (ots)

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pfarrer-Papon-Straße fing am Samstagnachmittag (29.02.) nach derzeitigem Ermittlungsstand das Fett in einem auf der heißen Herdplatte stehenden Kochtopf Feuer. Beim Versuch den Brand zu löschen, verletzte sich ein 45 Jahre alter Bewohner schwer und erlitt Verbrennungen. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen aber nicht. Als die Polizeistreife eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Die Feuerwehr war nicht im Einsatz.

Der 45-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell