Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Gaststätte von Einbrechern heimgesucht

Diebe erbeuten Geld

Pfungstadt (ots)

Eine Geldbörse und eine Geldkassette, gefüllt mit rund 300 Euro Bargeld, haben noch unbekannte Täter im Laufe des Freitages (28.2.), zwischen 0.30 Uhr und 17 Uhr, in einer Vereinsgaststätte erbeutet. Zuvor hatten die Kriminellen ein Fenster des Gebäudes in der Dr.Horst-Schmidt-Straße aufgehebelt und waren auf diesem Weg in die Räume gelangt. Der dabei verursachte Schaden wird aktuell auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell