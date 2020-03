Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Abenteuerlust endet in Strafanzeige

Bensheim (ots)

Ein scheinbar vergessener Ort zog am Sonntagnachmittag (1.3.) zwei abenteuerlustige Frauen in die Roonstraße auf ein Grundstück, weswegen die Polizei jetzt gegen die 31 und 42-Jährigen ermittelt. Nach dem Streifzug durch ein altes leer stehendes Haus trug das Frauenduo mehrere Weinflaschen und eine aufgefundene Truhe vom Grundstück. Das ungewöhnliche Treiben blieb den aufmerksamen Nachbarn nicht unbemerkt, die sofort die Polizei verständigt haben. Im Zuge der polizeilichen Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Hausbesitzer in Baden-Württemberg lebt und nicht erfreut über den ungebetenen Besuch war. Wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs hat er Anzeige erstattet.

