Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es im Stadtgebiet Darmstadt zu mehreren Einbrüchen. Darunter auch ein Wohnhaus und zwei öffentliche Einrichtungen.

Am Samstag (29.2.), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, hatten es noch unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus "Am Kiefernwald" abgesehen und sich über ein Fenster gewaltsam Zugang in die Wohnräume verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie keine Beute, ließen jedoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro zurück.

Mehrere Hebelspuren unbekannter Krimineller hatten Zeugen zudem an den Eingangstüren eines Jugendzentrums in der Falltorstraße, im Stadtteil Wixhausen, entdeckt und am Samstag (29.2.), die Polizei informiert. Offenbar waren die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gescheitert und hatten erfolglos die Flucht angetreten. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist abschließend noch nicht bekannt. Gleiches gilt auch für die Eingrenzung des Tatzeitraumes. Beides ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein Kindergarten in der Magdalenenstraße war in der Nacht zum Samstag (28.-29.2.) in das Visier ungebetener Gäste geraten. Hier hatten die Kriminellen mit Steinen die Fenster der öffentlichen Einrichtung eingeworfen und sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang zu den Büroräumen verschafft. Ob und in welchem Umfang ihre anschließende Suche nach Wertvollem erfolgreich war, ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden dürfte jedoch ersten Schätzungen zufolge mindestens 1000 Euro betragen.

Einen Sachschaden von mindestens 5000 Euro haben Kriminelle dagegen in einer Gaststätte in der Pützerstraße verursacht. Am Samstagmorgen (29.2.), zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr, hatten die Täter die Lokalität über eine Terrassentür gewaltsam betreten und nach Wertgegenständen gesucht. Neben Geld ließen die Unbekannten auch einen Tresor mitgehen, den sie jedoch ungeöffnet, nur wenige Meter weiter, im Bereich der Mathildenhöhe, zurückließen. Möglicherweise konnten sie bei ihrer Flucht oder dem Transport des Tresors beobachtet werden?

Am Sonntag (1.3.) sind die Spuren krimineller Besucher in einem Bürogebäude in Arheilgen und dort in der Messeler Straße von Zeugen entdeckt worden. Der Tatzeitraum dürfte nach ersten Ermittlungen bis zum Freitag (28.2.) zurückreichen. In dieser Zeit waren die Täter über ein Kellerfenster in das Gebäude gestiegen, hatten dort die Räume durchsucht und mit einer geringen Summe Bargeld sowie einer Taschenlampe das Weite gesucht.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachten können? Alle Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

