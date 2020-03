Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Betonsockel von Zigarettenautomat ausgegraben

Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls

Bickenbach (ots)

Unbekannte haben offenbar in der Nacht zum Samstag (28.- 29.2.) versucht, einen Zigarettenautomaten in der Pfungstädter Straße zu entwenden. Hierzu hatten die Kriminellen bereits den Betonsockel freigelegt und den Automaten zum Umkippen gebracht. Ob möglicherweise das Gewicht des Ausgabegerätes die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abhielt ist derzeit unbekannt. Der Automat blieb unbeschädigt und die Kriminellen flüchteten ohne Beute. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe von der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die möglicherweise die Täter bei ihren Ausgrabungsarbeiten beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06157/95090 sind die Beamten zu erreichen.

